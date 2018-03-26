انتخابات الرئاسة 2018.. وزير الأوقاف عقب التصويت: أرى الأمل فى عيون المواطنين (صور)







كتب محمود حسن

أدلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بصوته فى انتخابات الرئاسة بلجنة مدرسة الشهيد طيار محمد جمال بروضة المنيل، ووصل وزير الأوقاف فى تمام الساعة التاسعة حيث حرص على تحية المواطنين الذين حيوه قبل أن يدلى بصوته فى الانتخابات.

وقال الوزير إنه يرى الأمل والتفاؤل فى عيون المواطنين المصطفين أمام اللجان، قائلا: "نؤمن بأن القادم أفضل دوما طالما كان الشعب المصرى ملتحما مع بعضه البعض ومشاركا إيجابيا، مشيدا بحرص المواطنين على المشاركة، وحرصهم على الوقوف والانتظار قبل أن تفتح اللجان أبوابها، مبديا سعادته بالوعى الظاهر على المواطنين ووجود رغبة قوية وجامعة لدى المواطنين.

وأشاد الوزير فى كلمته بعد الإدلاء بصوته بقوات الجيش والشرطة، قائلا: "إننا نضحى ببعض الوقت للمشاركة الايجابية إلا أن قوات الجيش والشرطة تضحى بحياتها وأرواحها لحماية الوطن ويسهرون على راحة المواطنين.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، على أن تعقد ساعة راحة تبدأ من الساعة الثالثة وتنتهى فى الساعة الرابعة.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.















































































































