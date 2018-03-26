الوطنية للانتخابات: ناخب توفى عقب التصويت وقاض أكمل يومه رغم وفاة والده

الوطنية للانتخابات: ناخب توفى عقب التصويت وقاض أكمل يومه رغم وفاة والدهالإثنين، 26 مارس 2018 09:52 م
المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب هدى أبو بكر - محسن البديوى
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أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية مر بانتظام، ولم يكن هناك أى معوقات، إلا حالات تخص المشرفين أعضاء الهيئات القضائية مثل حالات الإعياء، وتم إدخال الإسعافات فورًا.
وقال "الشريف"، خلال مؤتمر صحفى، لمتابعة سير اليوم الأول لعملية الانتخابات الرئاسية،: "أحد القضاة فى الإسماعيلية أصيب بإعياء وتم إسعافه وأكمل عمله، وتم نقل آخر للمستشفى واستبدل بآخر، وفى لجنة 69 بالمطرية توفى والد أحد القضاة إلا أنه أكمل يومه للنهاية فى سبيل أداء الواجب الوطنى، كما نتقدم بخالص العزاء لأسرة أحد الناخبين الذى توفى بأزمة قلبية عقب الإدلاء بصوته".
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