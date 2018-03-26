"الوطنية للإعلام": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى العملية الانتخابية

كتب محمد السيد

أكد الدكتور حسن عماد مكاوى، رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامى لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للإعلام، أن اللجنة لم ترصد أى تجاوزات حتى الآن من قبل وسائل الإعلام المتابعة للعملية الانتخابية، مضيفا أن الأمور تسير بانتظام وأنه لا تواجد أى اختراقات.

وأضاف حسن عماد مكاوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهادئ، مؤكدا أن لجنة تقييم الأداء الإعلامى لمتابعة الانتخابات الرئاسية على تواصل دائم بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكر الدكتور حسن عماد مكاوى رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامى لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالهيئة الوطنية للاعلام،أنه حال رصد أى تجاوزات من قبل بعض الوسائل فإن اللجنة ستصدر تقرير فورى عن ذلك وإرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.