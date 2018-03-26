"المصرية للاتصالات" تنتزع 3 ملايين عميل من سوق المحمول فى 6 أشهر







كتبت – هبة السيد

استطاعت شبكة "WE" أن تؤكد قدرتها على اقتحام سوق المحمول، إذ واصلت رحلتها فى كسب ثقة المزيد من العملاء كل يوم، حتى وصل عدد عملاء الشبكة فى أخر تحديث لها نحو ثلاثة ملايين عميل، وكانت الشركة قد أطلقت علامتها التجارية الجديدة “WE” فى شهر سبتمبر الماضى تحت شعار "إحنا منك" واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا جاوز التوقعات، ولم يسبقها إليه أى شركة أخرى.

وبدخول المصرية للاتصالات إلى سوق المحمول، تكون هى أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر، كما تقدم الشركة الآن لعملائها جميع خدمات الاتصالات من خدمات الصوت الثابت والمحمول والإنترنت الثابت وإنترنت الموبايل.

وقال مصدر بالشركة لـ"اليوم السابع"، إن تحقيق هذه الأرقام خلال فترة وجيزة يرجع إلى الخبرة التى تمتلكها الشركة فى خدمة العملاء، والتى تمتد لما يزيد عن 160 عاما استطاعت خلالها أن تكون الأقرب إلى معرفة احتياجات عملائها ورغباتهم المتطورة، وكذلك عمليات التطوير الكبيرة التى شهدتها الشركة على مستوى تطوير قدراتها التقنية وتطوير منظومة خدمة العملاء بالكامل.

وكان المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أشاد فى زيارته الأخيرة لمقر الشركة بالقرية الذكية الأسبوع الماضى بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الشركة خلال فترة وجيزة منذ دخولها سوق المحمول، وتقديمها لخدمات الاتصالات المتكاملة بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع، موجها الشكر لقيادات الشركة والعاملين بها لحرصهم على العمل من أجل تقديم خدمات متميزة وحديثة للمواطنين، مما ساهم فى إثراء المنافسة فى قطاع الاتصالات المصرى وهو الأمر الذى انعكس إيجابيا على تحسين كفاءة خدمات الاتصالات وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين.