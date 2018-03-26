video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 02:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"المصرية للاتصالات" تنتزع 3 ملايين عميل من سوق المحمول فى 6 أشهر

الإثنين، 26 مارس 2018 02:00 ص
"المصرية للاتصالات" تنتزع 3 ملايين عميل من سوق المحمول فى 6 أشهر





كتبت – هبة السيد
إضافة تعليق

استطاعت شبكة "WE" أن تؤكد قدرتها على اقتحام سوق المحمول، إذ واصلت رحلتها فى كسب ثقة المزيد من العملاء كل يوم، حتى وصل عدد عملاء الشبكة فى أخر تحديث لها نحو ثلاثة ملايين عميل، وكانت الشركة قد أطلقت علامتها التجارية الجديدة “WE” فى شهر سبتمبر الماضى تحت شعار "إحنا منك" واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا جاوز التوقعات، ولم يسبقها إليه أى شركة أخرى.

وبدخول المصرية للاتصالات إلى سوق المحمول، تكون هى أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر، كما تقدم الشركة الآن لعملائها جميع خدمات الاتصالات من خدمات الصوت الثابت والمحمول والإنترنت الثابت وإنترنت الموبايل.

وقال مصدر بالشركة لـ"اليوم السابع"، إن تحقيق هذه الأرقام خلال فترة وجيزة يرجع إلى الخبرة التى تمتلكها الشركة فى خدمة العملاء، والتى تمتد لما يزيد عن 160 عاما استطاعت خلالها أن تكون الأقرب إلى معرفة احتياجات عملائها ورغباتهم المتطورة، وكذلك عمليات التطوير الكبيرة التى شهدتها الشركة على مستوى تطوير قدراتها التقنية وتطوير منظومة خدمة العملاء بالكامل.

وكان المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أشاد فى زيارته الأخيرة لمقر الشركة بالقرية الذكية الأسبوع الماضى بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الشركة خلال فترة وجيزة منذ دخولها سوق المحمول، وتقديمها لخدمات الاتصالات المتكاملة بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع، موجها الشكر لقيادات الشركة والعاملين بها لحرصهم على العمل من أجل تقديم خدمات متميزة وحديثة للمواطنين، مما ساهم فى إثراء المنافسة فى قطاع الاتصالات المصرى وهو الأمر الذى انعكس إيجابيا على تحسين كفاءة خدمات الاتصالات وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين.


إضافة تعليق

المصرية للاتصالات

اخبار الاقتصاد

سوق المحمول




لا تفوتك
صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

صور وفيديو.. إطلاق اسم محمد صلاح على متاجر ليفربول

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

البابا تواضروس للمصريين: "بلاش كسل" المشاركة فى الانتخابات دفاع عن الوطن

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

قبل 24 ساعة من العرس الانتخابى.. آليات النواب لحشد المصريين.. أعضاء البرلمان يرفعون حالة الطوارئ ويتواجدون فى الشارع طوال أيام الانتخابات.. فتح مقراتهم وتخصيص سيارات لنقل الناخبين واستخدام وسائل التواصل

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

صور.. "3 أيام فى الجنة".. السياح الأمريكان يتغزلون فى سحر وجمال قرى كفر الشيخ.. يعجنون ويخبزون العيش البلدى ويصنعون السجاد ويستمتعون بالصيد على ضفاف النيل.. ويؤكدون: الله منح مصر طبيعة لا مثيل لها فى العالم

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

أرملة شهيد حادث الإسكندرية: زوجى يزف للسماء وأوصانى بالتصويت فى الانتخابات (صور)

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

7 شروط تسقط حق الأم فى حضانة الطفل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة