الرى: إزالة 81 ألف و 729 إزالة على المجارى المائية خلال 3 سنوات







كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بأن الوزارة تواصل جهودها في مجال إزالة التعديات على شبكة الترع بمختلف محافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالى الإزالات التى قام قطاع الرى بتنفيذها على منافع الرى وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 حتى اليوم (81 ألف و972) إزالة طبقاً لقانون 12 لسنة 1948 .

وأضاف عبد العاطى فى بيان صحفى اليوم، أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومنذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل قامت بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين القبلى والبحرى بلغت 35280 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية.

من جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى – إن القطاع وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات نفيذ عدد من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، التى بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ 36.293 ألف إزالة بالوجهين القبلي والبحرى شملت إزالة عدد 176 مخالفة بمحافظة أسوان، وعدد 999 إزالة بمحافظة قنا، و1230 إزالة بمحافظة سوهاج وكذلك 1232 إزالة بمحافظة أسيوط وعدد 782 إزالة في محافظة بنى سويف، و2430 إزالة بمحافظة المنيا و 1316 إزالة بمحافظة الفيوم و1050 إزالات بمحافظة الجيزة و745 إزالة بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 658 إزالة بمحافظة دمياط و 2091 إزالة بمحافظة الشرقية ، وأيضاً 4242 إزالة بمحافظة الدقهلية، إلى جانب 3822 إزالة بمحافظة القليوبية و4641 إزالة بمحافظة المنوفية ، وكذلك 7920 إزالات بمحافظة الغربية علاوة على 1042 إزالات بمحافظة كفر الشيخ ، وأيضاً 768 إزالة بمحافظة الإسكندرية ، و1149 إزالة بمحافظة البحيرة ، وقد تنوعت الإزالات ما بين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلاف.

من جانبه قال المهندس السيد شلبي رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الإزالات تضمنت تنفيذ (10 آلاف و 705) إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا كما تم تنفيذ (437) إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء، و(6431) إزالة فى نطاق إقليم وسط الدلتا، بالإضافة إلى (3550) إزالة بإقليم غرب الدلتا، فضلا عن تنفيذ (5744) إزالة بإقليم مصر الوسطى، إلى جانب تنفيذ (8413) إزالة بإقليم مصر العليا، وقد تنوعت الإزالات ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.