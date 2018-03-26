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الخارجية الفلسطينية: زيارة وزير خارجية فرنسا لمتابعة جهود الاعتراف بدولة فلسطين

الإثنين، 26 مارس 2018 01:12 م
الخارجية الفلسطينية: زيارة وزير خارجية فرنسا لمتابعة جهود الاعتراف بدولة فلسطين وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى





رام الله (أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، أهمية زيارة وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان لفلسطين، مساء اليوم الاثنين، والتى تأتى لمتابعة الجهود المتعلقة بالعملية السلمية وتعزيز العلاقات الثنائية والاعتراف بدولة فلسطين.

وقال المالكي، فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم، إن الزيارة تأتى أيضا تحضيرا لاستضافة فلسطين للجنة الحكومية الفلسطينية الفرنسية الثانية برئاسة رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب التى ستعقد فى مايو المقبل.

وأضاف أن وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس سيلتقى الرئيس محمود عباس بعد ظهر اليوم، وذلك فى إطار الجهود المستمرة للقيادة لحشد المزيد من الدعم لمبادرة الرئيس للسلام وللحصول على الاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار وزير الخارجية إلى أن نائب وزير الخارجية المكسيكى كارلوس دى إكاسا سيلتقى القيادة صباح اليوم تعزيزا للعلاقات الثنائية المتينة والصلبة.

وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة يوم غد، أوضح المالكى أن لقاءات مكثفة ستعقد مع الوزير المغربى تبحث تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك بحث توقيع عدد من اتفاقيات التعاون تمهيدا لزيارة رئيس الوكالة المغربية للتعاون الدولى فى مايو المقبل لفلسطين.

 


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