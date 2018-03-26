الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثيين الصاروخية على عدة مدن فى السعودية







رويترز

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، هجمات الحوثيين الصاروخية التي استهدفت عدة مدن في السعودية.

يذكر أن المتحدث الرسمى لقوات التحالف (تحالف دعم الشرعية فى اليمن) العقيد الركن تركى المالكى أعلن أمس أن قوات الدفاع الجوى للتحالف رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضى اليمنية باتجاه أراضى المملكة.

وأفاد العقيد المالكى بأن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضها جميعًا وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى.