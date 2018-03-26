الجيش اليمنى: تحرير عدد من المواقع بين محافظتى نهم ومديرية الغيل بالجوف







عدن أ ش أ

أعلن الجيش الوطنى اليمنى ، أن قواته نجحت فى تحرير عدد من التباب الواقعة فى سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم الواقعة شرق العاصمة صنعاء، ومديرية الغيل التابعة لمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى بالجيش اليمنى أن جبهة الميمنة شهدت إشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثى الإنقلابية ، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت خلال المواجهات من تحرير عدد من التباب فى سلسلة جبال جرشب الفاصلة بين مديرية نهم ومديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش كبدت الميليشيات خسائر بشرية فادحة خلال المواجهات التى شهدتها جبهات نهم ، لافتاً إلى قوات الجيش نصبت كمينا لمجموعة من العناصر الإنقلابية فى الشعاب غرب جبال البياض بعد محاولتهم التسلل إلى مواقعهم وتمكنت من قتلهم جميعاً.

وأشار إلى المعارك تزامنت مع قصف مدفعى مكثّف لقوات الجيش استهدف مواقع وتعزيزات وتجمعات المليشيا الانقلابية فى مناطق متفرقة بمديرية نهم ، تكبّدت خلاله المليشيات خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.