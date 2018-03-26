البورصة تستقبل الانتخابات الرئاسية بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات

البورصة تستقبل الانتخابات الرئاسية بارتفاع جماعى لكافة المؤشراتالإثنين، 26 مارس 2018 10:32 ص
البورصة - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استقبلت البورصة المصرية، أولى أيام الانتخابات الرئاسية، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات بمستهل التعاملات جلسة اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.14%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.30%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.47%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44%.
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