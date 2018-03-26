البورصة تستقبل الانتخابات الرئاسية بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات







كتب هانى الحوتى

استقبلت البورصة المصرية، أولى أيام الانتخابات الرئاسية، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات بمستهل التعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 1.14%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.30%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.47%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.44%.