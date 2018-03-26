البرلمان الكويتى: إقرار البند الطارىء المتعلق بالقدس بالبرلمانى الدولى نجاح للدبلوماسية







الكويت (أ ش أ)

قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم إن النجاح بإقرار البند الطاريء المتعلق بالقدس، والذى تقدمت به الكويت الى جانب ثلاث دول أخرى إلى مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى، يؤكد قدرة الدول العربية والإسلامية على تحقيق الكثير فى حالة تعاونها.

وقال الغانم، فى تصريح للصحفيين تعليقا على نجاح البند الطاريء المتعلق بالقدس فى مؤتمر الاتحاد البرلمانى الدولى: "إن الكيان الصهيونى وقع فى حرج بالغ، لا أعتقد أنه وقع فى مثل هذا الحرج من ناحية التصويت فى أى من الدورات السابقة، وهذا أيضا يؤكد أن الدبلوماسية البرلمانية السلمية تستطيع أن تحقق الكثير".

وأوضح أن نجاح الوفد الكويتى بالتعاون مع أشقائه العرب والوفود الإسلامية فى إنجاح المقترح الكويتى فى البند الطارئ، كان بمثابة تحدى كبير وصعب، مشيرا الى أنه خلال 138 دورة سابقة منذ إنشاء الاتحاد البرلمانى الدولي، لم تنجح مقترحات المجموعة الجيوسياسية العربية فى أى من الدورات، باستثناء الدورتين الماضيتين؛ حيث نجح مقترح الكويت العام الماضى فيما يخص الروهينجا، وفى العام الحالى بالتعاون مع ثلاث دول عربية واسلامية، فى موضوع أحقية الفلسطينيين فى القدس.