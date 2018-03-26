الأطفال يرتدون أعلام مصر أمام لجان انتخابات الرئاسة بمنطقة العباسية







كتبت ندى مجاهد

مع الساعات الأولى من بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية، حرصت نساء منطقة العباسية على اصطحاب أبنائهن إلى اللجان الانتخابية، وهم يرتدون علم مصر.



كما شهد محيط ميدان العباسية ظهور سيارات تطوف بالأغانى والأناشيد الوطنية منذ فتح باب الانتخاب.



ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.