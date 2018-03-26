الأردن: على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته فى توفير الدعم الكافى للأونروا







أ ش أ

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته فى توفير الدعم الكافى لوكالة الأونروا لتمكينها من الاستمرار فى تقديم كامل خدماتها للاجئين فى المجالات التعليمية والصحية والإغاثية، معربا عن تقديره لدور الوكالة وضرورة مواصلة دورها الإنسانى تجاه اللاجئين.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك على هامش انعقاد القمة الثانية للحائزين على جائزة نوبل للسلام والقادة من أجل الأطفال 2018 فى منطقة البحر الميت.

وتناول اللقاء التحديات التى تواجهها وكالة الأونروا، خصوصا المالية منها وسبل معالجتها لتمكين الوكالة من الاستمرار فى تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطينى مسجلين لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى الجهود التى تبذلها الأونروا مع العديد من الدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لها.

وأعرب كرينبول عن تقديره للمساعى التى يبذلها الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، مع الأطراف الإقليمية والدولية وفى جميع المحافل لمساعدة الوكالة فى التغلب على التحديات غير المسبوقة التى تواجهها، لافتا إلى جهود المملكة فى المؤتمر الوزارى الاستثنائي، الذى عقد مؤخرا فى العاصمة الإيطالية روما بمبادرة أردنية، بهدف حشد الدعم الدولى السياسى والمالى لوكالة الأونروا، وتعزيز كفاءتها وتوسيع قاعدة مانحيها، وتطوير خطط مالية تضمن لها تمويلا مستداما فى مواجهة العجز المالى الكبير الذى تعانى منه.