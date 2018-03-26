استشهاد مصرى فى الرياض بالسعودية إثر سقوط شظية من صاروخ أطلقه الحوثيون

استشهاد مصرى فى الرياض بالسعودية إثر سقوط شظية من صاروخ أطلقه الحوثيونالإثنين، 26 مارس 2018 12:45 ص
صاروخ - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى
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قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إن مصريا استشهد فى مدينة الرياض السعودية، إثر سقوط شظية من الصاروخ الحوثى الذى استهدف منطقة سكنية واعترضته قوات الدفاع الجوى السعودى.
وقالت قيادات التحالف العربى، إن قوات الدفاع الجوى السعودى، اعترضت 7 صواريخ أطلقتها مليشيات الحوثى المدعومة إيرانيا، من الأراضى اليمينية، باتجاه العاصمة السعودية الرياض.
تغريدة صحيفة الشرق الأوسط
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