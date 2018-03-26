ازدحام أمام لجان المغتربين بلجنة الجامعة العمالية







كتب كريم صبحى تصوير محمد الحصرى

شهدت لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، ازدحاما أمام لجان المغتربين الذين مازالوا يتوافدون قبل ساعتين من إغلاق الصناديق فى الساعة التاسعة مساء.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7ملايين و409 آلاف، و843 مواطنا يصوتون فى 1410لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة، و823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138ناخبا يصوتون فى 13ألف، و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110ألف موظف.