احتشاد الناخبين أمام لجان الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء







جنوب سيناء - فايزة مرسال

احتشد المواطنون، صباح اليوم الاثنين، أمام لجان الاقتراع بجنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، التى يخوضها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وشهدت لجان الانتخابات حالة من الزحام منذ بدء لجان الانتخابات فى التاسعة صباحا بجميع مدن المحافظة.

وحرص كبار السن على الإقبال على اللجان الانتخابية من الصباح الباكر وسط الدعاء الرئيس السيسى والقوات المسلحة بالتوفيق.

وقالت دعاء حمدى من ذوى الإعاقة إنها جاءت لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى بدأ فى تنفيذ قانون المعاقين واستكمال التنمية التى بدأها.

ويبلغ عدد اللجان العامة بالمحافظة 9 لجان و15 مركزا انتخابيا و18 لجنة فرعية بإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة 101 ألف و742 ناخبا، وتعتبر مدينة طور سيناء أكبر مدن المحافظة من حيث عدد الناخبين وبها أكبر عدد للمراكز الانتخابية وهى 5 مراكز و6 لجان منهم 4 مراكز فرعية وجميعهم مختلط وإجمالى عدد الناخبين بها 27 إلفا و436 ناخبا.

والمدينة الثانية مدينة رأس سدر بها مركزان ولجنتان فرعيتان واحدة للإناث والأخرى للذكور بإجمالى الأصوات 13 ألفا و45 ناخبا وتضم مدينة أبو رديس ولجنة واحدة مختلطة بإجمالى 7 آلاف و174 ناخبا.

كما تضم مدينة دهب مركزا انتخابيا ولجنة مختلطة بها 6 آلاف و840 ناخبا وتضم مدنية نوبيع مركزا ولجنة مختلطة لعدد 5 آلاف و454 ناخبا.

ومدينة أبو زنيمة مركزا ولجنة مختلطة لعدد 5 آلاف و9 ناخبا ثم مدنية سانت كاترين تضم 3 آلاف و177 ناخبا ثم مدينة طابا بها مركز ولجنة مختلطة لعدد 515 ناخبا.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة جنوب سيناء 101 ألف و742 مواطنا يصوتون فى 18 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و15 مركزا انتخابيا

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.