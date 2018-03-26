إحباط محاولة تهريب كمية من الجنيهات والمشغولات الذهبية بحوزة راكب قادم من اليمن

إحباط محاولة تهريب كمية من الجنيهات والمشغولات الذهبية بحوزة راكب قادم من اليمنالإثنين، 26 مارس 2018 12:17 ص
مطار القاهرة الدولى
كتب محمد طنطاوى
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احبطت جمارك مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأحد، محاولة تهريب جنيهات ومشغولات، مع راكب مصرى قادم من اليمن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه.
وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اليمنية، رحلة رقم 600 القادمة من عدن، إشتبه عبدالله عوض مأمور التفتيش فى راكب مصرى لقصر المدة بين السفر والعودة، وبالعرض على سامى عبدالستار مدير الجمرك ، قرر تكليف أحمد عمر عجمى مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه ، عثر على 29 جنيه من الذهب وطقم من المشغولات الذهبية مخفاة بين طيات الملابس
قرر الدكتور خالد الجمال مدير عام جمارك مبنى الركاب 1، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى .
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