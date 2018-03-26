أهالى الزيتون يحفزون المواطنين للنزول للانتخابات الرئاسية بالأغانى الوطنية

أهالى الزيتون يحفزون المواطنين للنزول للانتخابات الرئاسية بالأغانى الوطنيةالإثنين، 26 مارس 2018 10:49 ص
انتخابات رئاسية
كتب أحمد منصور
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حرص أهالى منطقة الزيتون على تحفيز الأهالى على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، من خلال إذاعة الأغانى الوطنية، حيث استخدم الأهالى سيارات عليها صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقاموا بالمرور على جميع اللجان.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.
فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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