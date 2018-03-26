أنصار موسى مصطفى موسى يتقدمون موكبه بمسيرة تطوف شوارع منطقة عابدين (صور)الإثنين، 26 مارس 2018 01:27 م
كتب مصطفى السيد
كانت قد انطلقت صباح اليوم الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين 2 أبريل.
وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.
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بواسطة:
حفاة الوطن
يامهتز يامطر حد يقدر يعمل كده في قطر ونلاقى حد ينافس الدميم تميم في اى انتخابات !!
دا مجرد نقد امير قطر يعرض صاحبه للحبس سنوات طويلة وسحب الجنسية القطرية مع انه لايوجد اى متنفس ديمقراطى للشعب فلا يوجد برلمان منتخب من الشعب حتلى ولو مزور اما الاعلام القطرى فقناة الحقيرة عاملة زى القرع تمد لبرة تنتقد البلاد الناشئة في الديمقراطية ولا تنظر حولها وانها تعيش في بلد عديم الديمقراطية وعديم الوطنية حيث يحمى الامير مرتزقة من كل مكان خوفا من ينقلب عليه الشعب كما انقلب على ابوه والذى انقلب على جده والذى انقلب على ابن عمه ولكله بيزحلق كله برعاية موزه !!