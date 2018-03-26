أمن كفر الشيخ يعيد طفلا لأهله اختطفه 4 أشخاص وطلبوا فديه 4 ملايين جنيه







كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكن ضباط أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من استعادة طفل 5 سنوات من خاطفيه من قرية العجوزين التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، بعد طلبهم فدية 4 ملايين جنيه، مقابل إطلاق سراحه، بعد اختطافه أثناء قيامه بشراء بعض المأكولات من سوبر ماركت بالقرية، من قبل 4 أشخاص مجهولين، وتم إعادة الطفل سالما لمنزل أسرته، واسترداد مبلغ مليون و880 ألف جنيهًا من المتهمين وضبطهم .

تلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دسوق، من "م.م.م.م" 52 سنة تاجر ووكيل الشركة الشرقية للدخان، ومقيم قرية العجوزين دائرة مركز دسوق، باختطاف نجله "أحمد" 5 سنوات، حال قيامه بشراء بعض المأكولات من سوبر ماركت بالقرية، وتلقيه اتصال من مجهول علي هاتفه، طلب خلاله فدية 4 مليون جنيه، نظير إطلاق سراحه.

وقرر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائى قاده العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية، ضم العقيد عبد الفتاح المنشاوى رئيس فرع غرب البحث الجنائى بكفر الشيخ، والرائد عمرو علام رئيس مباحث مركز دسوق، ومعاونوه، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجناه مرتكبى هذه الواقعة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة هم كلٍ من :"ر.ا.ع.ز.ز" 30 سنة، سائق توك توك، (سبق اتهامه فى 2 قضية آخرهم القضية رقم 717 لسنة 2001 جنح أحداث مركز دسوق)،"ر.ع.أ" 18 سنة، سائق توك توك، و "أ.ع.س.ا" 18 سنة، سائق توك توك، و"م.ج.ا" 16 سنة، سائق توك توك، وجميعهم مقيمون بقرية العجوزين دائرة مركز دسوق.

وكشفت تحريات فريق البحث أثناء السير في إجراءات البحث، قيام والد الطفل بدفع مبلغ مالى وقدره مليون و880 ألف جنيه، حيث تركهم بناء على الاتصال الهاتفي بينه وبين المتهمين، إلا أنهم استولوا على المبلغ المالى دون قيامهم بترك الطفل المخطوف، نظرًا لعلمهم بحالة والده الميسورة ماديًا.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، حيث تبين اختباؤهم بإحدى المزارع المهجورة فى الزراعات القريبة من القرية، وتم ضبطهم جميعًا، وتحرير الطفل المختطف، وإعادته لأهليته سالمًا دون إيذائه، كما تم ضبط التوك توك المستخدم فى واقعة الخطف، والمبلغ المالى بإرشاد المتهمين.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم واقعة اختطاف الطفل وطلب فديه من والده، لمعرفتهم بحالة والده الميسورة ماديًا، وتحرر المحضر رقم 4354 إدارى مركز شرطة دسوق لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.