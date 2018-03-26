أجواء احتفالية فى انتخابات الرئاسة بمدينتى أوسيم والبراجيل







كتب أحمد إسماعيل

شهدت لجان الاقتراع بمدينة أوسيم والبراجيل أجواء احتفالية أثناء توجه الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018، حيث شهدت لجنة 8 بمدرسة الثانوية التجارية نسبة حضور عالية من كبار السن، فيما شهدت لجان السيدات إقبالا كثيفا.