أجواء احتفالية فى انتخابات الرئاسة بمدينتى أوسيم والبراجيل

أجواء احتفالية فى انتخابات الرئاسة بمدينتى أوسيم والبراجيلالإثنين، 26 مارس 2018 12:07 م
إدلاء المصريين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية
كتب أحمد إسماعيل
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شهدت لجان الاقتراع بمدينة أوسيم والبراجيل أجواء احتفالية أثناء توجه الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018، حيث شهدت لجنة 8 بمدرسة الثانوية التجارية نسبة حضور عالية من كبار السن، فيما شهدت لجان السيدات إقبالا كثيفا.
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