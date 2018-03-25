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"وايمو": لدينا تكنولوجيا كانت ستمنع حادث سيارة أوبر

الأحد، 25 مارس 2018 02:00 م
"وايمو": لدينا تكنولوجيا كانت ستمنع حادث سيارة أوبر أوبر -صورة أرشيفية





لاس فيجاس (رويترز)
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قال رئيس وحدة القيادة الذاتية التابعة لشركة ألفابت "وايمو"، إن تكنولوجيا الشركة كانت ستتعامل بأمان مع الموقف الذى واجهته سيارة ذاتية القيادة لمنافستها أوبر الأسبوع الماضى عندما صدمت امرأة فأردتها قتيلة.

كانت سيارة ذاتية القيادة تابعة لأوبر تجرى رحلة تجريبية الأسبوع الماضى عندما صدمت امرأة كانت تعبر طريقا من أربع حارات بدراجتها ليلا فى ولاية أريزونا الأمريكية فقتلتها.

وقال جون كرافتشيك، الرئيس التنفيذى لوايمو، خلال اجتماع للرابطة الوطنية لتجار السيارات فى لاس فيجاس، إن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى سبيل تحقيق هدف الحد من قتلى حوادث السيارات.

وأضاف "نحن فى وايمو لدينا ثقة كبيرة فى أن التكنولوجيا الخاصة بنا ستكون قادرة على التعامل مع موقف كهذا" فى إشارة إلى حالة عبور أحد المشاة للطريق ليلا كما وقع فى حادث سيارة أوبر.

وآثار الحادث الذى وقع فى 18 مارس تساؤلات بشأن عنصر الأمان فى تكنولوجيا القيادة الآلية بشكل عام وبالتحديد فى نظام أوبر الذى لا تتوفر تفاصيل كثيرة عنه.

وتعتزم وايمو تقديم خدمة لنقل الركاب بسيارات ذاتية القيادة تماما فى مدينة فينيكس عاصمة أريزونا خلال الأشهر القليلة المقبلة مع خطط لتوسيع نطاق البرنامج فيما بعد.


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