ضبط متهمين نصبا على سيدة بعمرة وهمية واستغلالها فى نقل مخدرات للسعودية

ضبط متهمين نصبا على سيدة بعمرة وهمية واستغلالها فى نقل مخدرات للسعوديةالأحد، 25 مارس 2018 04:30 م
الدقهلية -شريف الديب
تمكنت مباحث الدقهلية، من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين بمركز نبروة بتهمة الاحتيال على مسنة بمنحها عمرة مجانية، وفى طريقها للمطار أعطاها شنطة ممتلئة بالمواد المخدرة لتوصيلها إلى أحد الاشخاص بالسعودية بالعمرة لتفاجئ بالقبض عليها فى مطار ينبع بالسعودية.
تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بتحرير محضر بمركز شرطة نبروه من زوج نجله "سعدية أشرف ح. ع". ضد كلاً من عبدالله محمد ع. وشقيقته الجارية 42 سنة وزوجها محمد فايق، من قرية درين، بتهمة الاحتيال على "الحاجة سعدية"، وإخفاء مخدرات فى شنطة أعطاها لها المتهم الأول قبل وصولها المطار لتوصيلها إلى السعودية.
وأمرت النيابة العامة تحت إشرف المستشار أيمن عبدالهادى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة.حيث تم القبض على شقيقة المتهم وزوجها.
واعترفت المتهمة "الجارية" أمام النيابة العامة، بأن شقيقها هو من طلب منها أن تساعده فى مساعدة بعض المسنين من أهالى القرية فى السفر لأداء العمرة، على أن يقوم شخص سعودى بالتكفل بكافة المصاريف لهم، وأنها تدخلت لفعل الخير، ولم تكون تعلم أى شيء عن وجود مخدرات داخل الشنطة، وعندما سألت عن الشنطة قال أن بها ملابس للسعودية.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها حول القضية للوصول إلى حقيقة الحقيبة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.
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عدد الردود 0
بواسطة:
حسن علي
ازاي
والشنطه طلعت من مطار القاهرة ووصلت السعوديه ازاي
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
سؤال لوزير الداخليه ياريت يوصل له
هو انت لازم ياسيادة الوزير اني اطلع مع وائل الابراشي عشان تهتموا بقضيتي وتجيبوا الحرامي اللي سرق موبايلي ؟؟؟ يافندم حرامي سرق موبايلي من اولكس بطريقه انه غافلني وسرقه وجري بسيارته بعد ما اوهمني انه عربيته عطلت وبعد السرقه بخمس ايام قام بعرض موبايلي اللي سرقه للبيع على الانترنت وعملت بلاغ يوم ٢٢-١-٢٠١٨ رقم القضيه ٣٨١١ جنح مدينه نصر اول / وحتى الان لم يتم القبض عليه برغم اني قدمت كل حاجة للشرطة من ارقام تليفوناته اللي كلمني منه لمكان الواقعه لحد حسابه على اولكس اللي عرض بيه موبايلي ومحدش حتى الان ساعدني ورحت اشتكي في وزاره الداخليه رفضوا يدخلوني وتم حفظ القضيه ومعرفش ليه ومحدش عايز يجاوبني على اي سؤال انا مش عارف بيحصل فيا كده ليه انا تعبت والله
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء
تعليق ٢
لو معاك علبه الموبيل مدون عليها سريال رقم الجهاز اعمل محضر ويحول الى مباحث للاتصالات واى واحد يضع فيه شريحه او يستخدمه يتم القبض عليه وتحدث كثيرا وغالبا يتم القبض