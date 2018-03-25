صور.. الجيش الروسى يؤمن المدنيين الفارين من الغوطة الشرقية أثناء الصلاة







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

قام جنود الجيش الروسى اليوم الأحد، بتأمين خروج مئات المدنيين الذين تم إجلاؤهم من الغوطة الشرقية فى سوريا، فرارا من هجمات الجماعات المسلحة.

وأثناء سفر المدنيين فى الحافلات المخصصة لهم من قبل الجيش السورى والروسى، أستوقفوا الحافلة وسط الطريق ليؤدوا الصلاة، فيما قام الجنود الروس بتأمينهم أثناء الوضوء والصلاة حتى لا يتم إطلاق النار عليهم من قبل المسلحون.

ومن جانبه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 1092 مدنيا خرجوا اليوم الأحد، من غوطة دمشق الشرقية فى سوريا مستخدمين معبر مخيم الوافدين.

وأكدت الوزارة - فى بيان نقلته فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية - أن جميع المدنيين الخارجين يتلقون الرعاية والوجبات الغذائية.



وضوء المدنيين الفارين من الغوطة



المدنيون الفارين من الغوطة الشرقية يؤدون الصلاة



جانب من الصلاة



جنود الجيش الروسى أثناء الصلاة



جندى بالجيش الروسى



جانب من الوضوء



صلاة المدنيين الفارين من الغوطة الشرقية بسوريا