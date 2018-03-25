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رئيس اتحاد الإذاعات العربية يدعو لتعزيز المحتوى الإعلامى

الأحد، 25 مارس 2018 10:38 م
رئيس اتحاد الإذاعات العربية يدعو لتعزيز المحتوى الإعلامى محمد العواش رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية ووكيل وزارة الإعلام الكويتية





كتب مصطفى عنبر
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أكد محمد العواش، رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية ووكيل وزارة الإعلام الكويتية المساعد للتخطيط الاعلامى، أهمية التنسيق بين الدول العربية فيما يخص التعاون فى المجال الإذاعى لتعزيز دور المحتوى الاعلامى عربيا، مشيرا إلى  حرص اتحاد إذاعات الدول العربية على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والهندسة المتقدمة للمجال الاعلامى وخدمة هذا المجال بما ينعكس إيجابيا على العمل الاعلامى العربى.

 

 وأوضح العواش، إن الاتحاد يقدم الدعم للدول العربية فى هذا المجال من خلال أكاديمية التدريب الإعلامى وتخصيص مقاعد مجانية لتدريب كوادرها البشرية حسب احتياجاتها وهو ما استفادت منه عدة دول من بينها جيبوتى والصومال وجزر القمر وفلسطين، مشيرا إلى أن الاتحاد أنشأ محطة للارسال لفلسطين لمساعدتها على الحد من المعاناة الناجمة من الاحتلال الاسرائيلى وبث برامجها وانشطتها عبر إذاعاته.

 


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