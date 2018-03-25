تعرف على دور غرفة عمليات النيابة الإدارية بالانتخابات الرئاسية







كتب إبراهيم حسان

قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، إنه فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لكشوف أعضاء النيابة الإدارية القائمين بالإشراف على أعمال الانتخابات الرئاسية، قامت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية بمتابعة انتقالهم على مدار اليوم وأمس إلى محافظات الجمهورية المختلفة.

وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، عبر قناة الحياة، أن القوات المسلحة خصصت العديد من الطائرات العسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية إلى المحافظات البعيدة لتخفيف العبء عليهم، مشيرا إلى أن غرفة عمليات هيئة النيابة بمثابة حلقة وصل مع الجهات المعنية، حيث ستتلقى كل الملاحظات التى يتم إبداؤها من عضو النيابة الإدارية القائم بالإشراف على أعمال الانتخابات، لإيصالها للهيئة الوطنية للانتخابات، وكل أجهزة الدولة للعمل على حل أى مشكلة.

وأوضح المتحدث باسم غرفة عمليات النيابة الإدارية، أن 18 ألف عضو من أعضاء الهيئة القضائية يشاركون فى الانتخابات الرئاسية، مبينا أن غرفة عمليات النيابة الإدارية ستبدأ من الغد فى الانتقال إلى مقار اللجان العامة والفرعية فى المواعيد المقررة، وستستمر طوال أيام الاقتراع حتى تمام إجراء عمليات الفرز.