السفارة الأمريكية تشكر "اليوم السابع" بعد حوارها مع الفريق الغنائى Teklife







كتب هيثم سلامة

تقدمت السفارة الأمريكية فى القاهرة، بالشكر إلى مؤسسة اليوم السابع، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد إجراء مقابلة صحفية مع فريق Teklife الغنائى الأمريكى ، بعد حفله الفنى مع الفريق المصرى Copies 100، فى إطار فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة.

أجرت "اليوم السابع" مقابلة مع الفريق الأمريكى، لكشف انطباعات الفريق عن الزيارة إلى مصر والحفل بالاشتراك مع فرقة مهرجانات مصرية، حيث قال أعضاء الفريق "تاسو" و"تاى" إنهما مستمتعان بزيارة مصر، ومهتمان للغاية بالحفل، ولديهما شغف كبير تجاه التجربة خاصة أنها ستكون مزيج بين موسيقاهم والموسيقى المصرية الشعبية.

وأكد أعضاء الفريق، أنه رغم عدم وجود وقت كاف للتنزه فى القاهرة إلا أنهما زارا برج القاهرة وشاهدا النيل، وحديقة الأورمان واستمتعا بالجو، لكنهما أشارا أن زحام المدينة أسوأ ما فيها.

وبخصوص الأكلات المصرية الشعبية التى تناولها الثنائى فى أحد المطاعم المشهورة، علقا: "الطعام المصرى لذيذ للغاية وممتع بشكل لا يصدق"، وكان هذا تعليقهما بعد تناول "حمام محشى، موزة بالخضار، كشرى، وملوخية".