اعتماد موازنة الدلتا للأسمدة للعام المالى المقبل بخسارة 123 مليون جنيه







كتب عبد الحليم سالم

اعتمدت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة ، اليوم الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018 _ 2019 ، برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية بتوقع خسارة تبلغ 132 مليون جنيه.

كما ناقشت الجمعية العامة للشركة ، بحضور أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ، المشروعات التى تعتزم الشركة تنفيذها ، ومنها تأهيل وحدة الحامض واليوريا ، لحين شراء وحدة حامض جديدة للشركة ، علاوة على مناقشة وسائل خفض الخسائر.

وقال المهندس نبيل مكاوى رئيس شركة الدلتا للأسمدة لـ"اليوم السابع"، إن الشركة تستهدف صادرات تبلغ 33 مليون دولار العام المقبل ، مقارنة بنحو 17 مليون دولار العام المالى الماضى.

يذكر أن الشركة خسرت 518 مليون جنيه العام المالى الماضى.