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اعتماد موازنة الدلتا للأسمدة للعام المالى المقبل بخسارة 123 مليون جنيه

الأحد، 25 مارس 2018 04:17 م
اعتماد موازنة الدلتا للأسمدة للعام المالى المقبل بخسارة 123 مليون جنيه عماد الدين مصطفى





كتب عبد الحليم سالم
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اعتمدت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة ، اليوم الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018 _ 2019 ، برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية بتوقع خسارة تبلغ 132 مليون جنيه.
 
 
كما ناقشت الجمعية العامة للشركة ، بحضور أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ، المشروعات التى تعتزم الشركة تنفيذها ، ومنها تأهيل وحدة الحامض واليوريا ، لحين شراء وحدة حامض جديدة للشركة ، علاوة على مناقشة وسائل خفض الخسائر.
 
 
وقال المهندس نبيل مكاوى رئيس شركة الدلتا للأسمدة لـ"اليوم السابع"، إن الشركة تستهدف صادرات تبلغ 33 مليون دولار العام المقبل ، مقارنة بنحو 17 مليون دولار العام المالى الماضى.
 
 
يذكر أن الشركة خسرت 518 مليون جنيه العام المالى الماضى.

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الدلتا للأسمدة تحقق 514 مليون جنيه مبيعات للسوق المحلى خلال النصف الأول

شركة الدلتا للأسمدة

نبيل مكاوى

عماد الدين مصطفى

القابضة الكيماوية

موازنة الدلتا للأسمدة




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