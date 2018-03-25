اعتماد موازنة الدلتا للأسمدة للعام المالى المقبل بخسارة 123 مليون جنيه

اعتماد موازنة الدلتا للأسمدة للعام المالى المقبل بخسارة 123 مليون جنيهالأحد، 25 مارس 2018 04:17 م
عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم
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اعتمدت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة ، اليوم الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018 _ 2019 ، برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية بتوقع خسارة تبلغ 132 مليون جنيه.
كما ناقشت الجمعية العامة للشركة ، بحضور أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ، المشروعات التى تعتزم الشركة تنفيذها ، ومنها تأهيل وحدة الحامض واليوريا ، لحين شراء وحدة حامض جديدة للشركة ، علاوة على مناقشة وسائل خفض الخسائر.
وقال المهندس نبيل مكاوى رئيس شركة الدلتا للأسمدة لـ"اليوم السابع"، إن الشركة تستهدف صادرات تبلغ 33 مليون دولار العام المقبل ، مقارنة بنحو 17 مليون دولار العام المالى الماضى.
يذكر أن الشركة خسرت 518 مليون جنيه العام المالى الماضى.
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