





حسن رمضان

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم الأحد 25-3-2018 ،عددا من الأحداث الهامة لعل أبرزها إعلان شركات بولندية اهتمامها للاستفادة من مزايا قانون الاستثمار والتوجه نحو الاستثمار فى مصر.

تغطية الطرح العام لشركة "بى بى انفستمنت" القابضة 84 مرة





أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إجمالى كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات على الطرح العام لأسهم شركة بى بى انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وبلغت 422 مليون سهم، وبالتالى تم تغطية الطرح العام 84.4 مرة تقريبا.

كانت البورصة المصرية، قد قررت مد فترة تسجيل أوامر الشراء للطرح العام لشركة بى بى أى القابضة للاستثمارات المالية حتى الساعة 4 من جلسة اليوم.

كانت شركة بى بى إى القابضة للاستثمارات المالية «بى إنفستمنتس»، قد أعلنت عن خطتها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، من خلال زيادة رأس المال عن طريق إصدار 38.1 مليون سهم لتخصيصها للمستثمرين المؤهلين، تمثل 32.6% من رأس مال الشركة قبل الزيادة، كما ستقوم الشركة ببيع 5 ملايين سهم من الأسهم المصدرة حاليا فى الطرح العام.

اعتماد تقرير "مصر للمقاصة" 2017 وإطالة مدة الشركة 50 عاما



اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2017، كما وافقت على مذكرة المجلس بتعديل المادة 5 الخاصة بإطالة مدة الشركة 50 عاما، وتعديل المادة 6 ،7 بتوزيع نصف سهم مجانى.

شركات بولندية تبدى اهتمامها للاستفادة من مزايا قانون الاستثمار



قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن وفدا استثماريا من بولندا أبدى اهتمامه بالاستفادة من المزايا التى يمنحها قانون الاستثمار الحالى للمستثمرين فى مصر للاستثمار فى قطاعات منها الصناعات الحربية ومنها مضادات الصواريخ.

وأشار إلى أن مجموعة الشركات التى تبحث الاستثمار فى مصر تعمل فى تصنيع قطع غيار السيارات فى أكثر من 3 قارات، لافتا إلى أن الشركات تمثل حوالى 20% من السوق الأوروبى فى قطاع تصنيع إطارات السيارات، و28% من السوق الأوروبى فى قطاع تدوير البوليستر والبلاستيك وإعادة تدوير الرصاص المستخدم فى بطاريات السيارات لصناعة بطاريات جديدة.

وأوضح عيسى، أن إحدى الشركات تعمل فى قطاع المسح السيزمى والجيوفيزيائى للتربة بغرض استكشاف المعادن والبترول والمياه الجوفية وقد قامت شركة PBG بإعداد الخارطة الجيوفيزيائية لبولندا فالشركة تستخدم تقنية جديدة ارخص بنسبة 80 – 90 % من التقنيات المستخدمة (Seismic Surveys) .

يشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين نظمت لقاء للوفد البولندى مع وزارة الإنتاج الحربى، وحضر اللقاء من الوزارة الدكتور المهندس حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة العامة للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ومجموعة كبيرة من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة.

وأسفرت الاجتماعات عن الاتفاق على تبادل الخبرات فى المشروعات الجديدة الخاصة بصيانة السكك الحديدية ودخول مناقصات خطوط المترو الجديدة (3 – 4 – 5 – 6)، وتأكيد اهتمام مصر بإنشاء مصنع لإنتاج الاستنلس ستيل.

كما أبدى الجانب البولندى الاهتمام بإنشاء مصنع لتصنيع الألومنيوم فى حالة إمكانية توفير الألومنيوم السائل كمادة خام لهذه الصناعات المعدنية، و كذلك مصنع لتدوير المخلفات خاصة بطاريات السيارات.

واتفق الجانبان وقتها على التباحث مع الشركة البولندية حول عدة مجالات وقد تم تحديد نقاط للتواصل من الجانبين وهم اللواء المهندس أحمد حامد مرسى – وكيل أول وزارة الإنتاج الحربى – رئيس قطاعات التخطيط والمشروعات – من قبل وزارة الإنتاج الحربى ويانوش ويسنيوسكى – نائب رئيس غرفة التجارة البولندية – من قبل الوفد البولندى.

ونظمت جمعية رجال الأعمال وقتها لقاء مع سحر سلام، مستشار وزير النقل للاستثمار والشئون الاقتصادية، واستعرضت سحر مجالات التعاون المشتركة في قطاع السكك الحديدية من حيث اهتمام الوزارة بجذب مستثمرين من القطاع الخاص في تلك مشروعات حيث تم إصدار قانون مؤخراً بالسماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال التشغيل والصيانة.

مهاب مميش: الانتهاء من مفاوضات موانئ دبى قريبا



عقد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش اجتماعا، صباح اليوم الأحد، لمناقشة الموقف الحالى للمشروعات والاستثمارات المقامة بالقطاعين الشمالى والجنوبى، وما تم الانتهاء منه فى تطوير بعض المناطق الصناعية وكذلك الموانئ.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن معدلات تنفيذ الأعمال المقامة داخل المنطقة الاقتصادية تسير بنجاح كبير، بالتوازى مع التسويق لمشروعات المنطقة خارجيا، مضيفا أن المفاوضات مع موانئ دبى العالمية فى مراحلها النهائية لتبدأ مرحلة جديدة من العمل خلال الشهر المقبل، مشيرا إلى العمل بالتوازى على جذب المستثمرين لإقامة مشروعات بمنطقة العين السخنة العالمية.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الاستثمار وفتح أواصر التعاون مع كبار المستثمرين فى العالم يخلق منافسة عالمية بين الهيئة وشركائها، ومن ثم يضع المنطقة على الخارطة العالمية، وكذلك هو نجاح للجميع.

على جانب آخر، أكد الفريق أن معدلات التنفيذ فى الأعمال بالأرصفة الجديدة فى شرق بورسعيد أوشكت على الانتهاء، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن ميناء شرق بورسعيد واحدا من أهم مراكز توزيع الحاويات من خلال شبكة من سفن الروافد مما يزيد من الدخل بالعملة الصعبة لخزانة الدولة.

وأشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد تبلغ استثماراته 1.8 مليار دولار ويوفر 8000 فرصة عمل مباشرة، مضيفا أن سبتمبر المقبل وبعد الإنتهاء من إنشاء الارصفة البحرية الجديدة وأعمال التكريك واختيار أفضل المشغلين للأرصفة، سيقوم كل مشغل بالبدء الفورى فى تجهيز الأرصفة بالأوناش وإعداد الساحات الخلفية خلف الرصيف البحرى، للبدء الفورى فى تشغيل الأرصفة واستقبال السفن بالمنطقة.

كما تطرق اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لعرض موقف المشروعات الحالية فى كلا القطاعين الشمالى والجنوبى، وكذلك أعمال البنية التحية فى المناطق الصناعية القطاعين.

حضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ونواب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والشمالية.