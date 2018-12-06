3.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر نوفمبر

أعلنت وزارة المالية أن جمارك الإسكندرية أفرجت خلال شهر نوفمبر الماضى عن 8516 سيارة ملاكى مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و996 مليون جنيه.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

فيما بلغ إجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر نوفمبر الماضى نحو 805 ملايين و490 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير نحو 481 مليونا و818 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 692 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 537 مليونا و202 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر نوفمبر الماضى نحو 97 مليونا و40 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 42 مليونا و672 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 825 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر نوفمبر 2018 بقيمة بلغت 658 مليونا و976 ألف جنيه، يما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن قطع الغيار خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 79 مليونا و34 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 17 مليونا و592 ألف جنيه.

وفى السياق ذاته أضاف التقرير أنه خلال شهر نوفمبر 2018 أيضًا تم تحصيل مبلغ 263 مليونا و977 ألف جنيه رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكى والنقل ورسائل قطع غيار السيارات، وبذلك يكون إجمالى قيمة السيارات الملاكى والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر نوفمبر لعام 2018 نحو 3 مليارات و192 مليون جنيه.

فيما يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر نوفمبر 2018 نحو مليار و245 مليون جنيه، كما يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر نوفمبر 2018 نحو 542 مليونا و83 ألف جنيه.