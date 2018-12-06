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يوسف الشاهد: تونس لأول مرة ضمن الـ5 الأوائل إفريقيا وعربيا فى ممارسة الأعمال

الخميس، 06 ديسمبر 2018 03:41 م
يوسف الشاهد: تونس لأول مرة ضمن الـ5 الأوائل إفريقيا وعربيا فى ممارسة الأعمال رئيس الحكومة التونسى يوسف الشاهد
تونس (أ ش أ)
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قال رئيس الحكومة التونسى يوسف الشاهد إن تونس حصلت على المرتبة 80 فى ترتيب ممارسة الأعمال، متقدمة بـ 8 مراكز للمرة الأولى بعد 6 سنوات من التراجع فى الترتيب العام، لتكون ولأول مرة منذ السنوات الأخيرة ضمن الخمس الأوائل إفريقيا وعربيا.

وأضاف الشاهد- خلال افتتاح أعمال ندوة حول خطة العمل الخاصة لزيادة تحسين ترتيب تونس فى تقرير ممارسة الأعمال فى 2022، اليوم الخميس- أن على الرغم من التحديات التى واجهتها البلاد على المستوى الاقتصادى والظروف الاقتصادية المتقلبة على الصعيد العالمى تمكنت تونس من تحقيق نتيجة إيجابية إذ شهدت الفترة المنقضية من سنة 2018 علامات مشجعة ومطمئنة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الندوة هو عرض أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من أجل تحسين وتطوير مناخ الأعمال ورسم أهم الخطوات القادمة المزمع اتباعها لبلوغ الأهداف المرجوة للبلاد على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال.

وأوضح الشاهد أن النتائج الإيجابية التى حققتها تونس هى خطوة مهمة جدا نحو الأهداف التى رسمتها الحكومة وهى الوصول إلى المراتب الخمسين الأولى عالميا والمراتب الثلاث الأولى إفريقيا وعربيا فى 2020.

وأضاف أن هذه الأهداف تعتبر واقعية وقريبة المنال شريطة التقيد بخطة العمل التى تم وضعها والحفاظ على نفس مستوى الالتزام بين مختلف المشاركين وخاصة التواصل مع القطاع الخاص وإشراك الاقتصاديين لتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية.

 


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