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وزير خارجية الأردن يغادر القاهرة عقب لقاء سامح شكرى

الخميس، 06 ديسمبر 2018 10:30 ص
وزير خارجية الأردن يغادر القاهرة عقب لقاء سامح شكرى مطار القاهرة الدولى - صورة أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدي، عقب زيارة للقاهرة استغرقت يوما واحدا، التقى خلالها وزير الخارجية سامح شكرى، للتباحث بشأن مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتطورات الأوضاع بالمنطقة، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية.
 
قالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الخارجية الأردنى، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن رحلة الطائرة الأردنية المتجهة إلى العاصمة عمان.
 
وقال سامح شكرى، إن هذه اللقاءات تعد فرصة لاستمرار التنسيق فيما بيننا سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وما وصلت إليه فى إطار تنفيذ الاتفاقيات، مشيرا إلى تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
 
وأضاف أنه عقد ونظيره الأردنى مباحثات ثنائية ثم موسعة تم خلالها استعراض جميع أوجه التعاون والتحديات المشتركة، لافتا إلى تطابق وجهات النظر حيال جميع القضايا الإقليمية بما فى ذلك سوريا واليمن والتطورات فى العراق وليبيا والقضية الفلسطينية وكيفية السير قدما فى إطار الجامعة العربية من أجل الوصول إلى حل الدولتين.
 
من جانبه، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى -خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى- إن زيارته للقاهرة تعكس متانة العلاقات المصرية الأردنية، وإن الجانبين حرصا على التشاور وتبادل وجهات النظر وتنفيذ توجيهات العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي حيث ننطلق من ذات الأرضية لخدمة مصالحنا المشتركة وإيجاد حلول للأزمات التى تؤثر علينا.

 


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وزير خارجية الأردن

سامح شكرى

مطار القاهرة




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