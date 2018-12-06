وزير الرى: 164 مليون جنيه أعمال منفذة بالإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوادى الجديد

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً شاملا من الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية حول مجمل الأعمال التى تم تنفيذها لخدمة منظومة الموارد المائية، والوفاء بمتطلبات الاحتياجات المائية بمجالات الزراعة والشرب .

وأوضح المهندس مجدى الشحات حسن، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بأن الإدارة المركزية والإدارات العامة التابعة لها قد قامت بالانتهاء من تنفيذ حزمة من الأعمال خلال عام كامل بقيمة(164 مليون جنيه) وتشمل حفر وتجهيز (4) آبار جوفية بالفرافرة و الداخلة منها (2) بئر تعمل بالطاقة الشمسية + بئر بمنطقة غرب الموهوب بتكلفة (10 مليون جنيه) وكذلك حفر(9) آبار استعواضية بالخارجة بتكلفة (10.3 مليون جنيه) علاوة على حفر(10) آبار استعواضية بالداخلة بتكلفة (14.2 مليون جنيه) مع توريد وتركيب مواسير بلاستيك بالداخلة بتكلفة (5.6 مليون جنيه.

كما تم توريد وتركيب مواسير بلاستيك بطول 19 كم بالفرافرة بتكلفة (10.2 ) مليون جنيه، وإنشاء (4) مأوى لحماية الآبار بسهل بركة بتكلفة (0.3 مليون جنيه) وكذلك تشغيل (25) بئر بالطاقة الشمسية بالداخلة بتكلفة (37.5 مليون جنيه) توريد قطع غيار كهروميكانيكية بتكلفة (50 مليون جنيه) فضلا عن توفير مستلزمات تشغيل هذه الابار من خلال توريد مواد بترولية (سولار + زيوت) بتكلفة (26 مليون جنيه .

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ أعمال بها خلال العام المالى الحالى بقيمة (240 مليون جنيه) للعام المالي 2018/2019 وتشمل حفر عدد(8) آبار استعواضية بالخارجة بقيمة (18.5 مليون جنيه)، إضافة إلى ثلاثة عمليات توريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بالمنيرة والخارجة وباريس بقيمة (19.75 مليون جنيه) وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بمركز الداخلة وبلاط بقيمة (18 مليون جنيه) وإنشاء هندسة غرب الموهوب بالداخلة بقيمة ( 2 مليون جنيه) فضلا عن توريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بالفرافرة بقيمة (12.3 مليون جنيه) وايضا تجهيز عدد (33 ) بئر جوفي بالطاقة الشمسية بقيمة (69 مليون جنيه) علاوة على شراء قطع غيار كهروميكانيكية لإدارات الميكانيكا والكهرباء بقيمة (63 مليون جنيه) وتوريد مواد بترولية (سولار + زيوت) لزوم تشغيل الآبار بقيمة (37 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يتم حاليا بتنفيذ أعمال حفر الآبار الاستعواضية للآبار القائمة لانتهاء عمرها الافتراضى وعدم ملائمة القيسونات الإنتاجية، وكذلك تحويل المساقى المكشوفة إلى مواسير PVC ضمن توجه الوزارة نحو تنفيذ تطوير الرى الذي من شأنه ترشيد استخدام المياه بشكل أفضل نتيجة منع التبخر ومنع التسرب الذي ينتج من المساقى المكشوفة فضلا عن مميزات المواسير في سرعة نقل المياه وعليه تم طرح كل العمليات بتركيب مواسير PVC ، كما يجري تنفيذ خطة طموحة لتحويل تشغيل الآبار الحكومية والتى تعمل بالديزل والكهرباء من الشبكة الموحدة إلى التشغيل باستخدام الطاقة الشمسية لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية تم الاتجاه تطبيق نظام تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية .وكذلك شراء قطع غيار كهروميكانيكيه لتشغيل وصيانة الآبار وشراء غواطس فضلاً عن قطع غيار لإصلاح الأوناش والمعدات.

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن هناك جهود للوزارة الموارد المائية والرى فى تعظيم الاستفادة من الخزان الجوفى وتطوير منظومة استخدام هذا المورد النفيس طبقا لاستراتيجية وسياسات الادارة المائية الرشيدة التى تنتهجها الوزارة للتغلب على تحديات الندرة المائية فى مصر.د (25) بئر بالطاقة الشمسية بالداخلة بتكلفة (37.5 مليون جنيه) توريد قطع غيار كهروميكانيكية بتكلفة (50 مليون جنيه) فضلا عن توفير مستلزمات تشغيل هذه الابار من خلال توريد مواد بترولية (سولار + زيوت) بتكلفة (26 مليون جنيه) .

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ أعمال بها خلال العام المالي الحالي بقيمة (240 مليون جنيه) للعام المالي 2018/2019 وتشمل حفر عدد(8) آبار استعواضية بالخارجة بقيمة (18.5 مليون جنيه) ، إضافة إلى ثلاثة عمليات توريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بالمنيرة والخارجة وباريس بقيمة (19.75 مليون جنيه) وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بمركز الداخلة وبلاط بقيمة (18 مليون جنيه) وإنشاء هندسة غرب الموهوب بالداخلة بقيمة ( 2 مليون جنيه) فضلا عن توريد وتركيب مواسير بلاستيك P.V.C بالفرافرة بقيمة (12.3 مليون جنيه) وايضا تجهيز عدد (33 ) بئر جوفي بالطاقة الشمسية بقيمة (69 مليون جنيه) علاوة على شراء قطع غيار كهروميكانيكية لإدارات الميكانيكا والكهرباء بقيمة (63 مليون جنيه) وتوريد مواد بترولية (سولار + زيوت) لزوم تشغيل الآبار بقيمة (37 مليون جنيه).

وأشار إلى أنه يتم حاليا بتنفيذ أعمال حفر الآبار الاستعواضية للآبار القائمة لانتهاء عمرها الافتراضي وعدم ملائمة القيسونات الإنتاجية، وكذلك تحويل المساقى المكشوفة الى مواسير PVC ضمن توجه الوزارة نحو تنفيذ تطوير الرى الذي من شأنه ترشيد استخدام المياه بشكل أفضل نتيجة منع التبخر ومنع التسرب الذي ينتج من المساقى المكشوفة فضلا عن مميزات المواسير في سرعة نقل المياه وعليه تم طرح كافة العمليات بتركيب مواسير PVC ، كما يجري تنفيذ خطة طموحة لتحويل تشغيل الآبار الحكومية والتي تعمل بالديزل والكهرباء من الشبكة الموحدة إلي التشغيل باستخدام الطاقة الشمسية وذلك لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية تم الاتجاه تطبيق نظام تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية .وكذلك شراء قطع غيار كهروميكانيكيه لتشغيل وصيانة الآبار وشراء غواطس فضلاً عن قطع غيار لإصلاح الأوناش والمعدات.

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن هناك جهود للوزارة فى تعظيم الاستفادة من الخزان الجوفى وتطوير منظومة استخدام هذا المورد النفيس طبقا لاستراتيجية وسياسات الادارة المائية الرشيدة التى تنتهجها الوزارة للتغلب على تحديات الندرة المائية فى مصر.