وزيرة الصحة تجرى المسح ضمن «مبادرة 100 مليون صحة»

كتب ـ وليد عبد السلام

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الفحوصات الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي الكشف عن الأمراض غير السارية بنقطة الفحص الموجودة بمقر المعهد القومي للتدريب، التابع للوزارة.

وتضم الفحوصات التى تجريها «المبادرة» كلا من فيروس سي، والضغط، والسمنة، والسكر.

وأشادت الوزيرة بجودة الخدمة التى تقدمها نقطة الفحص شأنها شأن باقي نقاط الفحص الأخري، داعية أهالى المرحلتين الاولى والثانية من «100 مليون صحة» ممن لم يجرون الفحوصات بالتوجه لأقرب نقطة فحص لهم لاتمامه.

وأعلنت وزيرة الصحة عن فحص 2 مليون مواطن حتى ظهر اليوم السادس للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، ليصل اجمالى المفحوصين قرابة 14 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة حتى الآن.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشف مجاهد أنه تم فحص 112ألف 313 طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الخميس ،فى محافظات المرحلة الأولى التسعة باجمالي 2206مدرسة.

يذكر ان 1659 مدرسة تم بدا المسح بها، 80مدرسة تمريض ستبدا فى يوم 9 ديسمبر الحالى ، فضلا عن467معهد ازهري ستبدأ يوم 7 ديسمبر الحالى.

وأضاف مجاهد أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 24 الف و 421 طالب، وأسيوط 20الف و 426 طالب، والبحيرة 17الف و 847 طالب، والقليوبية 17الف و 835طالب موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، مشيرا إلى ان اى طالب يثبت إصابته بالفيروس يتم تحويله لوحدات التأمين الصحي، لإجراء الفحوصات والتحاليل التأكيدية له، ثم يصرف له العلاج بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك 2 مليون مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين 674 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ 2 ألف و 857 مواطناً، ثم المنوفية بـ 256 ألف و 596مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ208 ألف و 940 مواطن.

ولفت"مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي 141% من المستهدفين، تليها محافظة أسوان بـ114%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة "100مليون صحة"، تستهدف 20مليون مواطناً، ب 11محافظة، ويتم تنفيذها في 1877نقطة مسح ثابتة، و857 نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال 6 آلاف و486 فريقاً طبياً يعملون على فترتين صباحية ومسائية، ويمتد عملها حتى نهاية شهر فبراير القادم.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg



وزيرة الصحة تجرى «المسح ضمن مبادرة 100مليون صحة» (1)



وزيرة الصحة تجرى «المسح ضمن مبادرة 100مليون صحة» (2)



وزيرة الصحة تجرى «المسح ضمن مبادرة 100مليون صحة» (3)



وزيرة الصحة تجرى «المسح ضمن مبادرة 100مليون صحة» (4)