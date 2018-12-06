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مصطفى مدبولى يشكل لجنة لبيع المحال بمنطقة روضة السيدة بالمزاد العلنى

الخميس، 06 ديسمبر 2018 09:54 ص
مصطفى مدبولى يشكل لجنة لبيع المحال بمنطقة روضة السيدة بالمزاد العلنى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة مشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة القاهرة، برئاسة المهندس صلاح الدين أحمد القليوبى، رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبيع المحال التجارية بالمزاد العلنى بمشروع تطوير منطقة "روضة السيدة..تل العقارب سابقا" بحى السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وذلك وفقاً لما تضمنه الملحق رقم (15) لاتفاقية التعاون الموقعة بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة القاهرة، فى ضوء أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
 
ونص القرار على قيام صندوق تطوير المناطق العشوائية بإمداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجميع الخرائط والبيانات اللازمة لعدد ومساحات وموقع المحال التجارية المُزمع بيعها، وتكلفة المشروع النهائية، كما نص القرار على تفويض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية فى اعتماد أعمال اللجنة.

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