video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة الانتخابات فى بوليفيا تسمح للرئيس موراليس بخوض الانتخابات لفترة رابعة

الخميس، 06 ديسمبر 2018 06:00 ص
محكمة الانتخابات فى بوليفيا تسمح للرئيس موراليس بخوض الانتخابات لفترة رابعة ايفو موراليس رئيس بوليفيا
لاباز أ ش أ
إضافة تعليق

وافقت المحكمة المختصة بالانتخابات فى بوليفيا، الأربعاء، على السماح للرئيس ايفو موراليس بخوض الانتخابات لفترة رئاسية رابعة، والتى من المقرر إجرائها فى نوفمبر من العام المقبل.

وذكرت شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن موراليس تولى مقاليد السلطة فى بوليفيا عام 2005 ثم أعيد انتخابه مرة ثانية عام 2009، ثم ثالثة عام 2014 وسعى من خلال حزبه إلى خوض الانتخابات الرئاسية لفترة رابعة.

وكان مواطنو بوليفيا قد رفضوا فى استفتاء - جرى عام 2016 - تعديل دستورى ليسمح بخوض الانتخابات الرئاسية أكثر من مرتين مدة الواحدة منهما 5 أعوام، إلا أن الرئيس البوليفى لجأ للمحكة المختصة بالانتخابات لمحاولة تخطى نتيجة الاستفتاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسقف بوليفيا يزور سفارتى بوليفيا وبيرو بالقاهرة

رئيس بوليفيا: أمريكا تشكل تهديدا للعالم

محكمة الانتخابات فى بوليفيا

اخبار بوليفيا

بوليفيا

الرئيس موراليس

خوض الانتخابات الرئاسية




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة