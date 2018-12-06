محكمة الانتخابات فى بوليفيا تسمح للرئيس موراليس بخوض الانتخابات لفترة رابعة

لاباز أ ش أ

وافقت المحكمة المختصة بالانتخابات فى بوليفيا، الأربعاء، على السماح للرئيس ايفو موراليس بخوض الانتخابات لفترة رئاسية رابعة، والتى من المقرر إجرائها فى نوفمبر من العام المقبل.

وذكرت شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن موراليس تولى مقاليد السلطة فى بوليفيا عام 2005 ثم أعيد انتخابه مرة ثانية عام 2009، ثم ثالثة عام 2014 وسعى من خلال حزبه إلى خوض الانتخابات الرئاسية لفترة رابعة.

وكان مواطنو بوليفيا قد رفضوا فى استفتاء - جرى عام 2016 - تعديل دستورى ليسمح بخوض الانتخابات الرئاسية أكثر من مرتين مدة الواحدة منهما 5 أعوام، إلا أن الرئيس البوليفى لجأ للمحكة المختصة بالانتخابات لمحاولة تخطى نتيجة الاستفتاء.