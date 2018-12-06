مبعوث الأمم المتحدة: طرفا الصراع باليمن اتفقا على تبادل الأسرى خلال محادثات السويد

رويترز

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث، اليوم الخميس أن وفد الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا على تبادل الأسرى خلال محادثات السويد.

وأكد جريفيث أن، الاتفاق سيسمح بلم شمل آلاف الأسر،موضحا أن الوضع في اليمن قد يؤدي لمجاعة وأن مؤسسات اليمن فى خطر.

كما أكد أن الأيام المقبلة علامة فارقة ويجب ألا يتخلى أى طرف عن دوره.

يذكرأن، طالبت الحكومة اليمنية الخميس بانسحاب كامل للمتمردين اليمنيين من ميناء الحديدة غرب البلاد، وذلك قبل ساعتين من بدء محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة فى السويد.

ونقلت وزارة الخارجية اليمنية عن وزير الخارجية خالد اليمانى الذى يرأس وفد بلاده الى المحادثات حول النزاع اليمنى التى تبدأ اليوم فى السويد، فى تغريدة على موقع "تويتر"، أنه "طالب بخروج الحوثيين من الساحل الغربى بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية"، فى إشارة إلى مدينة الحديدة ومينائها الذى يشكل شريان حياة رئيسيا لملايين اليمنيين.

وفى نفس الوقت، هدد الحوثيين بإغلاق مطار صنعاء أمام طائرات الأمم المتحدة فى حال عدم توصل المحادثات إلى قرار بفتح المطار أمام الطيران المدني.

وكتب الحوثى فى تغريدة على موقع "تويتر"، "إذا لم يتم فتح مطار العاصمة اليمنية للشعب اليمنى فى مشاورات جولة السويد، فأدعو المجلس السياسى والحكومة إلى إغلاق المطار أمام جميع الطيران".