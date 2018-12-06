قمة مجلس التعاون الخليجى تبحث تحقيق التكامل فى المجال الدفاعى

الرياض (أ ش أ)

يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد المقبل، اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون فى مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهى القمة التى قال الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى إنها ستبحث تحقيق التكامل فى المجال الدفاعى.

وأوضح الزيانى- حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"- أن قادة الدول سيبحثون خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة فى مسيرة العمل الخليجى المشترك، وما تم إنجازه فى إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجى فى المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون فى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

وأضاف أنه سيتم بحث أيضا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية فى المنطقة.

وأعرب الزيانى عن اعتزازه بتكليفه من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز بنقل الدعوة إلى قادة دول المجلس للمشاركة فى الاجتماع، وعن أمله فى أن تسفر هذه القمة عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجى فى مختلف المجالات، وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة التحديات كافة، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عموما.