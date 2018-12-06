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صور.. مهاجرون بالمكسيك يحاولون التغلب على الأمطار والعبور للولايات المتحدة

الخميس، 06 ديسمبر 2018 08:12 ص
صور.. مهاجرون بالمكسيك يحاولون التغلب على الأمطار والعبور للولايات المتحدة الأمطار تهطل على المهاجرين
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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يسعى مئات المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى، عبور الحدود فى مدينة تيخوانا المكسيكية باتجاه الأراضى الأمريكية رغم كل المعوقات التى أمامهم سواء سوء الطقس وهطول الأمطار بالاضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة على الحدود مع المكسيك.

وأبرزت وكالة رويترز، مئات المهاجرين الذين يسعون للدخول إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية، إذ قام عددا من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، بالتوجه الى السور الحدودى، وحاولوا اجتيازه فى محاولة لدخول الأراضى الأمريكية.

الأمطار تهطل على المهاجرين (1)
الأمطار تهطل على المهاجرين (1)

 

الأمطار تهطل على المهاجرين (2)
الأمطار تهطل على المهاجرين (2)

 

الأمطار تهطل على المهاجرين (3)
الأمطار تهطل على المهاجرين (3)

 

الأمطار تهطل على المهاجرين (4)
الأمطار تهطل على المهاجرين (4)

 

الأمطار تهطل على المهاجرين (5)
الأمطار تهطل على المهاجرين (5)

 

 


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أخبار المكسيك

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