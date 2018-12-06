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صور .. زيارة أعضاء الانرويل للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن برنامج "أعرف بلدك"

الخميس، 06 ديسمبر 2018 12:41 ص
صور .. زيارة أعضاء الانرويل للعاصمة الإدارية الجديدة ضمن برنامج "أعرف بلدك" جانب من الزيارة
كتب محمد زاهر
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نظم نادي إنرويل الزمالك برئاسة معالي جميعي زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمنشآت الحكومية والحيوية بها  ضمن خطة النادي لبرنامج" اعرف بلدك".

اجتمعت المشاركات من عضوات أندية الأنرويل، حيث بلغ عددهن 64 من عضوات وقيادات المنطقة ٩٥ مصر والأردن منهن ليلي الأسود و سامية ابو الفتوح ونيللي حلمي وايمان عبد اللطيف وسناء عيد وتهاني زاهر وهدي ملش ورورا محي الدين وهدي محي الدين ونهال الحفناوي وحسناء عبد المنعم، حيث شاركت في إعداد وترتيب الزيارة مهندسة الديكور رباب عبد العاطي والعلاقات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأبدى الجميع إعجابهم الشديد بروعة المباني  واتساع الطرق والحدائق والمسطحات المائية والنافورات الراقصة،

كما قامت عضوات الأنرويل بزيارة المناطق الجديدة تحت الإنشاء للأوبرا الجديدة ومنطقة الوزارات ومنطقة البنوك ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

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العاصمة الادارية

الانرويل

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