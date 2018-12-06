صحفى تركى معتقل برومانيا يطلب اللجوء السياسى خوفا من تسليمه لبلاده

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قال الصحفى التركى المعتقل فى رومانيا "كامل ديميركيا "اليوم الخميس إنه تقدم بطلب لجوء سياسى إلى رومانيا، وذلك بعدما طالبت تركيا رومانيا بتسليمه إليها.

وأبدى ديميريكا اعتراضه على قرار تسليمه إلى تركيا أمام محكمة الاستئناف - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - قائلا "إن العدالة لا تؤدى دورها فى تركيا"، نافيا كل التهم الموجهة إليه بالتورط فى المشاركة فى أعمال إرهابية، فيما أفرجت عنه المحكمة فى انتظار للحكم فى القضية الذى أرجأت صدوره إلى الـ14 من ديسمبر الجاري.

وكانت رومانيا قد أصدرت أمر اعتقال للصحفى التركى بطلب من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للاشتباه فى وجوده على صلة بالداعية الدينى عبد الله جولن الذى تتهمه تركيا بالتورط فى المحاولة الانقلابية الفاشلة فى عام 2016.

من جانبه، قال الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس إنه يتابع القضية عن كثب، فيما تنادى أحزاب المعارضة الرومانية بعدم تسليم ديميركيا إلى تركيا خوفا على حياته.