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"رئاسة الحرمين" تتيح للحاج الاستماع لترجمة خطبة الجمعة عبر الأجهزة الذكية

الخميس، 06 ديسمبر 2018 08:08 م
"رئاسة الحرمين" تتيح للحاج الاستماع لترجمة خطبة الجمعة عبر الأجهزة الذكية اجتماع اللجنة الإشرافية لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الرئيس العام لشئون الرحمن الشريفين، الدكتور عبدالرحمن السديس، أنه يتاح للحاج الاستماع للترجمة المباشرة لخطبة الجمعة عن طريق الوسائل المتاحة للانتشار الأسرع مثل التطبيقات المتاحة للأجهزة الذكية، وأن العالم يحتاج إلى هذه الرسالة الإسلامية السامية، مضيفا أن للإعلام دور مهم فى هذه الترجمة حيث أن هناك ترددات إذاعية خاصة بكل لغة.

وقال الرئيس العام: إن برنامج ترجمة خطبة يوم عرفة  خدمة جليلة وبشارة لإيصال هذه الرسالة في الْيَوْمَ الفضيل لترجمة الخطبة وإيصالها لكافة دول العالم وضيوف الرحمن الذين وفدوا من كل فج عميق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإشرافية لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية الإعلام والاتصال، بناء على التوجيه السامي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بتكليف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالإشراف على ترجمة خطبة يوم عرفة.

وقال مدير جامعة الامام الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل أن ترجمة خطبة يوم عرفة والذي تشرف عليه الرئاسة وتبذل جهوداً مباركة في خدمة الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن الجامعة تتشرف بالتعاون مع الرئاسة في خدمة ضيوف الرحمن ويعد هذا الاجتماع خطوة لتحقيق رؤية المملكة المباركة (2030) حيث تسعى الجامعة إلى المزيد من التعاون في كافة الخدمات مع الرئاسة والعمل على إخراج هذا الاجتماع بالشكل الملائم.

ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لما يولونه لخدمة الحرمين الشريفين من اهتمامٍ بالغٍ ودعمٍ سخي، كما أن هذه الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن تعد هدية للعالم جراء استماع الملايين من المسلمين إلى خطبة يوم عرفة.

يذكر أن اللغات المعتمدة هي اللغة الانجليزية والفرنسية والأوردية والفارسية والملاوي، مبيناً أن العمل كبير ويحتاج إلى استعداد مبكّر لإظهار العمل بالشكل الجيد والناجح كما عودتنا الرئاسة بذلك فى كل الخدمات التي تقدمها بالخطة التنفيذية للمشروع.

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