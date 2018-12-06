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تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا واحدا

الخميس، 06 ديسمبر 2018 11:39 ص
تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا واحدا الرئيس التونسى الباجى السبسى
كتب محمد جمال ووكالات
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أعلنت الرئاسة التونسيّة، أنّ حال الطوارئ السارية فى البلاد منذ نهاية 2015 حين استهدف تفجير إرهابى حافلة للأمن الرئاسي، تمّ تمديدها شهراً واحداً.

وقالت الرئاسة، فى بيان، إنّ رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى «قرّر إعلان حالة الطوارئ فى كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر ابتداء من 07 ديسمبر 2018.


وأشارت الرئاسة إلى أنّ السبسى اتّخذ القرار «بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلّقة بالأمن القومي».
وفى 24 نوفمبر 2015، قُتل 12 عنصرًا فى الأمن الرئاسى وأصيب عشرون آخرون فى هجوم انتحارى استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنّاه تنظيم «داعش» الإرهابي


وفرضت الرئاسة على الإثر حال الطوارئ لثلاثين يومًا، ثم مدّدت العمل باستمرار لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.


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