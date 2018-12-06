تصويت البرلمان البريطانى على اتفاق "بريكست| سيجرى فى موعده

رويترز

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الخميس إن تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى سيجرى فى موعده فى 11 ديسمبر على الرغم من تقرير نشرته صحيفة التايمز عن سعى وزراء لتأجيل التصويت لتجنب هزيمة قد تطيح بالحكومة.

وقالت ماى مرارا إن رفض النواب لاتفاقها مع بروكسل، الذى يؤسس لعلاقات وثيقة بالتكتل بعد خروج بريطانيا فى 29 مارس، سيجعل من الانسحاب دون اتفاق أو التراجع عن الانسحاب كليا الخيارين الوحيدين المطروحين.

ويواصل البرلمان البريطانى مناقشات تستمر خمسة أيام لبنود اتفاق الخروج قبل التصويت الذى سيحدد ملامح انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبى وقد يحدد أيضا مصير ماى. وترجح التوقعات خسارتها لهذا التصويت.