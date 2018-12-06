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"القومى للسكان": نستهدف الوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة

الخميس، 06 ديسمبر 2018 06:34 م
"القومى للسكان": نستهدف الوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان
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شارك الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، فى مؤتمر " القضية السكانية في مصر.. الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل".
 
وعقد المؤتمر في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور مجدى خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق، والدكتور ماجد عثمان أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، والدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.
 
واستعرض مقرر القومى للسكان الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، ومحاورها الخمسة وهى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومحاور الشباب وصحة المراهقين، والتعليم والإعلام والتواصل الإجتماعى، وتمكين المرأة.
 
أوضح أن رؤية الاستراتيجية تعتمد على إيجاد مجتمع أكثر تجانساً يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، لتلبية تطلعات أفراده والارتقاء بخصائصه.
 
وقال إن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030 تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلى إلى 2.4 طفل لكل سيدة، والوصول بمعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 71.6%، والوصول بنسبة استخدام الوسائل الفعالة إلى 85%.
 

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جامعة القاهرة

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

المجلس القومى للسكان

عمرو حسن

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