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الخميس، 06 ديسمبر 2018 03:33 ص
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العراق والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لتمرير سعات الإنترنت

الخميس، 06 ديسمبر 2018 03:05 ص
العراق والأردن يوقعان مذكرة تفاهم لتمرير سعات الإنترنت شبكات الانترنت _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
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وقع وزير الاتصالات العراقى نعيم ثجيل يسر الربيعى، مذكرة تفاهم مع وزير الاتصالات الأردنى مثنى حمدان غرايبة، حول تمرير السعات البينية للإنترنت واستغلال الألياف الضوئية .

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) ،  الأربعاء - أن وزير الاتصالات العراقى التقى بنظيره الأردنى والوفد المرافق له حيث بحثا تطوير سبل التعاون الإتصالاتية وتوثيق العلاقات بين البلدين الجارين بما يسهم بتطوير قطاع الاتصالات وتقديم الخدمات المتطورة للإنترنت.

وأكد الربيعى ضرورة أخذ السعات اللازمة للإنترنت من الدول المجاورة للعراق وأن تكون وزارة الاتصالات هى المجهزة لهذه السعات ولجميع شركات القطاع الخاص فى العراق ، مشيرا إلى " التباحث حول محطة طريبيل باعتبارها المنفذ لاستقبال السعات الحدودية مع دولة الأردن " .

 


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