video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الكويتية: ننسق مع الدول العربية لإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولى

الخميس، 06 ديسمبر 2018 11:18 ص
الخارجية الكويتية: ننسق مع الدول العربية لإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولى مجلس الأمن ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون المنظمات الدولية السفير ناصر الهين إن الكويت تعمل على التنسيق فى إطار المجموعة العربية، لإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولى.

وأكد الهين- فى تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته فى حفل استقبال أقامته سفارة فرنسا لدى الكويت، على شرف وفد برلمانى فرنسى يزور الكويت لمدة 3 أيام- ضرورة العمل على إيجاد إصلاح حقيقى يمثل التوزيع الجغرافى لمجموعة الدول العربية فى مجلس الأمن الدولى.

وأشار إلى أن الكويت استطاعت منذ دخولها مجلس الأمن فى يناير الماضى، أن تحرز تقدما فى كثير من القضايا، خاصة فيما يخص الشأن الإنسانى السوري؛ وذلك بالتنسيق مع بقية أعضاء المجلس، فضلا عن استمرار الجهود الكويتية لإيجاد حلول سلمية للقضايا الإقليمية، مشيرا إلى الدعم اللوجستى الذى قدمته الكويت للمفاوضات اليمنية؛ حيث نقلت طائرة كويتية الوفد الحوثى من صنعاء إلى ستوكهولم.

وشدد مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون المنظمات الدولية، على أن قضية الأسرى المفقودين فى العراق، تحظى بأولوية فى الكويت، التى لاتزال فى انتظار الكشف عن مصير 369 أسيرا مفقودا، كما تنتظر استرداد باقى الأرشيف الوطنى والممتلكات من العراق.

ولفت الهين إلى تعاون الكويت مع ألمانيا التى ستدخل مجلس الأمن كعضو غير دائم من يناير المقبل؛ حيث يتم التنسيق فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الإنسانية السورية؛ وذلك بعد خروج السويد من المجلس نهاية الشهر الحالى.

وأضاف الهين: "نأمل فى تحقيق خطوات فاعلة لإنهاء القضية السورية، لأن الوطن العربى أصبح لا يتحمل المزيد من الكوارث ولديه ما يكفيه، فهناك 13.5 مليون لاجئ ونازح سورى، وكارثة إنسانية فى اليمن، وكارثة آخرى فى ليبيا، ومشاكل آخرى فى العراق، أى أن الوطن العربى محاط من شرقه إلى غربه بمشاكل لا حصر لها".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مندوب الكويت فى مجلس الأمن يثمن دور مصر فى وقف الأعمال العدائية بقطاع غزة

مجلس الامن

الخارجيه الكويتيه

الكويت

اعاده هيكله مجلس الامن




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة