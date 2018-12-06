video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة توافق على العقود الخاصة بإدارة المنشآت الفندقية لوزارة الشباب

الخميس، 06 ديسمبر 2018 02:47 م
الحكومة توافق على العقود الخاصة بإدارة المنشآت الفندقية لوزارة الشباب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
وافق مجلس الوزراء على العقود الخاصة بإدارة المنشآت الفندقية لوزارة الشباب والرياضة (توليب ان الزمالك - توليب ان الجزيرة – توليب شرم الشيخ) من جانب الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية "توليب" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة البحيرة التصرف بالبيع لثلاث قطع أراضى تبلغ مساحة الأولى 595م2 بمدينة ادكو، والثانية مبنى الوحدة المحلية القديم بإدفينا المقام على مساحة 300م2، والثالثة بمساحة 692.25م2 بمنطقة الرست هاوس بمدينة وادى النطرون، لبنك مصر لإقامة وحدات مصرفية (فروع) عليها، وذلك وفقا لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.     

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم (20) المنعقد بتاريخ 27/11/2018 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين.

 

 

 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة توافق على قرارات وتوصيات اجتماع لجنة فض منازعات الاستثمار

الحكومة توافق على منحة مشروع "تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية"

الحكومة توافق على مشروع قانون الجمارك من حيث المبدأ

البحيرة

التعويضات

الشباب والرياضة

اخبار مصر

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة