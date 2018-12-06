الجيش الأمريكى ينفذ طلعة "غير عادية" فوق أوكرانيا

رويترز

قال الجيش الأمريكى اليوم الخميس إنه نفذ طلعة "غير اعتيادية" فوق أوكرانيا بموجب اتفاقية السماوات المفتوحة للتأكيد على التزامه تجاه هذا البلد بعد احتجاز روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة ساحل القرم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية فى بيان "هجوم روسيا غير المبرر على سفن البحرية الأوكرانية فى البحر الأسود قرب مضيف كيرتش تصعيد خطير يأتى ضمن نهج من النشاط الذى ينطوى على استفزاز وتهديد".

وأضاف البيان "الولايات المتحدة تسعى لعلاقة أفضل مع روسيا لكن هذا لن يحدث مع استمرار أفعالها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار فى أوكرانيا وأماكن أخرى".