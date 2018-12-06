video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 06 ديسمبر 2018 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الأمريكى ينفذ طلعة "غير عادية" فوق أوكرانيا

الخميس، 06 ديسمبر 2018 05:51 م
الجيش الأمريكى ينفذ طلعة "غير عادية" فوق أوكرانيا الجيش الأمريكى
رويترز
إضافة تعليق

قال الجيش الأمريكى اليوم الخميس إنه نفذ طلعة "غير اعتيادية" فوق أوكرانيا بموجب اتفاقية السماوات المفتوحة للتأكيد على التزامه تجاه هذا البلد بعد احتجاز روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة ساحل القرم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية فى بيان "هجوم روسيا غير المبرر على سفن البحرية الأوكرانية فى البحر الأسود قرب مضيف كيرتش تصعيد خطير يأتى ضمن نهج من النشاط الذى ينطوى على استفزاز وتهديد".

وأضاف البيان "الولايات المتحدة تسعى لعلاقة أفضل مع روسيا لكن هذا لن يحدث مع استمرار أفعالها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار فى أوكرانيا وأماكن أخرى".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوكرانيا تطالب مقدونيا بفرض عقوبات على روسيا

روسيا تجري تدريبات فى البحر الأسود وسط توترات مع أوكرانيا

أوكرانيا: سنتواصل مع الصليب الأحمر للاطمئنان على البحارة المحتجزين بروسيا

الجيش الأمريكى

أوكرانيا

القرم

روسيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

نصائح الأرصاد للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم.. ارتداء الملابس الثقيلة أبرزها

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

شاهد كيف احتفلت سلمى حايك بعد الانتهاء من شراء هدايا الكريسماس

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

صور.. مدرعات "ST 100" و"ST 500" عنوان جديد لتميز العقول المصرية

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

عماد متعب لـ"وليد سليمان": أعدت روح النادى الأهلى

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

البابا تواضروس: قداس عيد الميلاد المقبل فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

سخرية من عمليات النفخ فى وجه مالك قناة الشرق: "خدود أيمن نور حامل"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة