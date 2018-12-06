اعتقال المديرة المالية لشركة هواوى بكندا لانتهاك عقوبات أمريكا على إيران

واشنطن (رويترز)

ذكرت صحيفة جلوب آند ميل، الأربعاء، أن كندا اعتقلت المديرة المالية لشركة هواوى فى فانكوفر، حيث تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة للاشتباه فى أنها انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة العدل الكندية القول إن منغ وانزو، وهى عضو بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنغ اعتقلت يوم الأول من ديسمبر، وتحدد يوم الجمعة موعدا لمثولها أمام المحكمة، ولم يتسن لرويترز الوصول بعد لممثلين عن الشركة، وهى واحدة من أكبر مصنعى معدات الاتصالات فى العالم، للتعقيب.