video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

10 خطوات تجنبك الحوادث بسبب الأمطار..استخدام المساحات لوضوح الرؤية أبرزها

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:05 م
10 خطوات تجنبك الحوادث بسبب الأمطار..استخدام المساحات لوضوح الرؤية أبرزها أمطار - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أعدت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، مجموعة من الإرشادات والتعليمات لتوجيهها لقائدى السيارات لمنع تكرار الحوادث، وللسير بطريقة أمنة بسبب سقوط الأمطار ومنها : 

 

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب هطول الأمطار.

-التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

-السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

- عدم الانشغال بغير الطريق لتفادى الحوادث.

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.

- يجب تجنب تجاوز السرعات المقررة لأنها تعرض قائد السيارة للخطر.

- تجنب تخطى السيارات والسير عكس الاتجاه منعا للحوادث.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

اخبار المرور

هطول الامطار

استخدام المساحات

الاشارات الدالة

ادارة المرور




لا تفوتك
"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة