10 خطوات تجنبك الحوادث بسبب الأمطار..استخدام المساحات لوضوح الرؤية أبرزها

أعدت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، مجموعة من الإرشادات والتعليمات لتوجيهها لقائدى السيارات لمنع تكرار الحوادث، وللسير بطريقة أمنة بسبب سقوط الأمطار ومنها :
- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب هطول الأمطار.
-التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.
-السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة.
- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.
- عدم الانشغال بغير الطريق لتفادى الحوادث.
- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك.
- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.
- يجب تجنب تجاوز السرعات المقررة لأنها تعرض قائد السيارة للخطر.
- تجنب تخطى السيارات والسير عكس الاتجاه منعا للحوادث.
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